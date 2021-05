Scomparsa da Rastignano: si cerca una donna di 89 anni

Si sarebbe allontanata da casa a Rastignano per non fare più ritorno

Dal primo pomeriggio sono iniziate a Pianoro le ricerche di una anziana di 89 anni, Luciana L., uscita di casa e non più rientrata dalla frazione di Rastignano, nei dintorni di via Andrea Costa. L'allarme è stato dato dalla tarda mattinata e subito sono iniziate le ricerche, che stanno vedendo impiegati in forze i vigili del fuoco, con unità cinofile e nuclei speleo-alpino-fluviali accorsi un po' da tutta la provincia, oltre ad alcune squadre bolognesi. Delle ricerche si stanno occupando anche il soccorso alpino e i carabinieri. Numerosi sono i messaggi sui social, dove si descrive l'anziana come alta circa 1,50 metri e con indosso un soprabito verde e dei pantaloni neri. Chiunque la incontri -si legge negli avvisi- è pregato di contattare i carabinieri o la famiglia.