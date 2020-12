Scomparsa da una settimana, si cerca la 14enne Vittoria Sgatti

Ricerche in corso per una 14enne, Vittoria Sgatti, che non dà più sue notizie da martedì scorso. Sui social si stanno moltiplicando gli appelli per avere informazioni su dove possa essere la ragazzina. Del caso si sta occupando il commissariato di polizia Bolognina-Pontevecchio. Alcune segnalazioni portano a due zone della città, e cioè il Pilastro e zona Mazzini/Foscherara. Vittoria è alta 163 occhi castani e capelli castani e vestita con giacca a vento nera, jeans scarpe Nike bianche, piercing sulla lingua. Chiunque abbia informazioni è pregato di informare le forze dell'ordine.