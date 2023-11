Malato di Alzheimer scompare dall'RSA: "Abbiamo pensato al peggio" | VIDEO

Per oltre 4 ore un 67enne affetto da una forma grave di Alzheimer è stato considerato scomparso, a tarda notte però è stato individuato. E' accaduto due sere fa, in una serata di pioggia, a Crespellano, quando alle 22.30 gli operatori della RSA, dove l'uomo è assistito, hanno dato l'allarme.

"Abbiamo subito pensato al peggio, poi la liberazione - confessa il luogotenente Filippo Cervino che comanda i Carabinieri di Crespellano - è stato attivato il piano di ricerca persone scomparse, previsto dalla Prefettura, con i Vigili del Fuoco abbiamo stabilito una zona di ricerca, ma abbiamo considerato che non poteva essersi allontanato più di tento".

Il 67enne, che soffre di una grave forma di Alzheimer, era caduto ed è stato trovato in stato confuzsionale in un'area verde non lontana dall'RSA: "E' stato soccorso dai sanitari del 118. Il buio e la pioggia non aiutavano - ha detto Cervino ai cronisti - si immaginava si fosse messo al riparo. Siamo stati in contatto costante con la famiglia. Anche l'Associazione Nazionale Carabinieri ci ha dato una grossa mano".

Il protocollo persone scomparse

Anche l'Emilia-Romagna con le sue prefetture hanno siglato il Protocollo di ricerca di persona o persone disperse, che coinvolge vari enti e uffici nell’organizzazione delle squadre di ricerca.

A novembre del 2022, la Regione ha attivato altre 53 Unità cinofile da soccorso (UCS) e accompagnatori volontari specializzati in interventi di ricerca di persone scomparse o disperse in superficie.