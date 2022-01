Scomparso da Bologna, si cerca Antonino: nessuna notizia dal 2 dicembre

Di Antonino, detto Ninni, non si hanno notizie dal 2 dicembre. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa al commissariato e chiedono aiuto ai bolognesi.

Antonino Torres, originario di Palermo, ha 46 anni, è alto 1.75, ha occhi e capelli castani, da alcuni anni vive a Bologna ed è stato visto per l'ultima volta il 2 dicembre, in via Rizzoli, vicino all’agenzia della banca Unicredit. Non ha con sé documenti, né cellulare. "Ninni" vive principalemte in strada.

Lo zio, che ha contattatro Bologna Today, fa sapere che potrebbe essere in stato confusionale. Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?"