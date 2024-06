Scomparso dalla Barca, il 16enne è tornato a casa

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"È tornato a casa, grazie a tutti per l'aiuto". Così scrive su Facebook l'avvocata Barbara Iannuccelli, attiva nell'Associazione Penelope che si occupa di dare supporto alle famiglie degli scomparsi. Lieto fine quindi per il ragazzo di 16 anni scomparso dal quartiere Barca, sabato 8 giugno, dopo l'appello disperato del padre e le ricerche della polizia anche in Piemonte, dove il ragazzo avrebbe un amico.

I genitori, originari del Pakistan, avevano denunciato la scomparsa, ieri il ragazzo è tornato dalla sua famiglia.