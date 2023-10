Paolo Crulcich, 67 anni, scomparso in zona Barca

È dalla mattinata di ieri, sabato 14 ottobre, attorno alle ore 9.30, che non si hanno più notizie di Paolo Crulcich. L’uomo, cittadino italiano di 67 anni, si è allontanato in zona Barca senza motivi apparenti e da allora si sono perse le sue tracce. Crulcich è alto 1,75 metri circa, ha i capelli bianchi, gli occhi chiari e per camminare utilizza un deambulatore. Al momento della scomparsa vestiva una tuta da ginnastica, delle pantofole e degli occhiali da sole. I familiari hanno già avvertito i Carabinieri. Coloro che dovessero avere informazioni sono pregati di contattare le forze dell’ordine al numero 0512006165.