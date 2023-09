Scomparso in Germania: si cerca il 52enne Roberto Tondi

Sono attive le ricerche per la scomparsa di un uomo di 52 anni, Roberto Tondi, residente a Castelfranco Emlia, piccolo comune modenese al confine con la provincia di Bologna. Di Tondi non si hanno più notizie da oltre un mese. Come raccontato al noto programma tv Chi l'ha Visto, del 52enne si sono perse le tracce il 21 agosto scorso, mentre si trovava in Germania a Berlino. L'ultimo contatto è stato con in parenti tramite una telefonata avvenuta intorno alle 21.30 di sera, una conversazione tranquilla, con la promessa di risentirsi poi nei giorni seguenti. Da allora però nessuna notizia e il cellulare risulta spento dal giorno successivo.

Roberto è partito domenica 20 agosto, con un volo proveniente da Bologna, è arrivato a Berlino dove sarebbe dovuto rimanere per circa una settimana in vacanza studio al fine di perfezionare la lingua tedesca. Potrebbe trovarsi in difficoltà. Ha con sé il cellulare, e i documenti.