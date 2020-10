43enne scomparso da giorni, trovato morto in un canale

Tragico epilogo per l'allontanamento da casa del 43enne bolognese che in questi giorni le forze dell'ordine stavano cercando setacciando palmo a palmo la zona intorno alla quale era stata rintracciata la sua auto. Di lui non si avevano più notizie dallo scorso 2 ottobre e lunedì scorso era stata depositata la denuncia di scomparsa dai genitori.

Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto ieri pomeriggio lungo la Romea, nel ravvenate, dentro un canale di scolo. Fin da subito le operazioni di perlustrazione si erano concentrate nella zona del Poligono Militare che si trova all'altezza della foce del Reno, a Casal Borsetti, zona dove i militari avevano rintracciato l'auto del 43enne.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Ravenna, hanno visto la partecipazione anche dei Vigili del Fuoco che con l'elicottero hanno sorvolato l'area. Impegnati nelle operazioni anche la squadra sommozzatori e cinofili, affiancati dai volontari della Protezione Civile, dal personale dell'Arma e della Capitaneria di Porto.

Gli investigatori sono al lavoro per chiarire le cause del decesso.