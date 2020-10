Si cerca un giovane scomparso: ha preso un treno per Bologna

Si chiama Diodiato Luiso, ha 24 anni e di lui si sono perse le tracce. Il ragazzo è scomparso da Fiorano Modenese, dove risiede, ed è salito su un treno.

E' accaduto la notte di sabato 17 ottobre, presumibilmente intorno all'una, quando è uscito di casa senza avvisare e ha raggiunto la stazione di Modena, dove le telecamere lo hanno visto salire sul treno regionale R6251 delle 4.48 diretto a Bologna. Del suo caso si sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".

Potrebbe trattarsi di allontanamento volontario, ma al momento non ha dato nessuna notizia e non ha preso nè telefono nè documenti. Necessita inoltre di cure mediche e non ha con sè i farmaci che assume abitualmente. I familiari hanno sporto regolare denuncia.

Al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi e felpa blu con la scritta "Impatto". E' altro circa 1.80 e porta occhiali da vista. Ch avesse notizie può contattare le forze dell'ordine.