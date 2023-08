Scomparso dal Fossolo, si cerca Artiom

Ha 32 anni, è molto timido e di lui non si hanno notizie dal 14 agosto. Artiom è uscito intorno di casa intorno alle 15, in ciabatte, con un paio di pantaloncini corti, neri con strisce laterali bianche, e una t-shirt bianca a righe colorate.

Artiom ha un ritardo mentale, non è aggressivo e non parla bene l'italiano, è madrelingua russo, conosce solo poche frasi, con sè non ha nessun documento, nè chiavi. Si è allontanato da via Orlandi, quartiere Fossolo.

I familiari, che hanno fatto denuncia ai Carabinieri, lanciano un appello per ritrovarlo. La loro preoccupazione è che possa essersi allontanato dalla città.

Chi lo vedesse può chiamare il 112 o i numeri 3275636600 (Dima) e 3282913677 (Maria).