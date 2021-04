Scomparso a 89 anni: si cerca nelle campagne di Sasso Marconi

Il signore non dà più sue notizie da ieri sera

Questa mattina intorno alle 9 il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo è stato attivato dai Carabinieri per una persona di 89 anni che non è rientrato a casa. Secondo quanto riferito dal figlio, l’uomo, Marino Sandri, manca di casa da ieri sera. Le ricerche sono concentrate nella zona del Fosso del Diavolo, in direzione Lagune.

Poco distante dal luogo delle ricerche, sempre nella stessa mattinata, è invece stato trovato il corpo senza vita di un altro anziano, anche lui 89enne.