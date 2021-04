Scomparso da Medicina: Boris segnalato nel modenese, attivate le ricerche

Si cerca ancora Loris Mastagni, il 58enne di Medicina scomparso il 31 marzo, quando ha lasciato Medicina per giungere fino a Lama Mocogno, paese d'origine della sua famiglia

Da ieri, 9 aprile, la Prefettura di Modena ha avviato formalmente le ricerche. Da riscontri fotosegnaletici l'uomo sarebbe transitato per il territorio di Pavullo e Lama Mocogno nella giornata di mercoledì 31 marzo alla guida di uno scooter Honda. Lo riferisce Modena Today.

La presenza di Boris in Via Cornia a Lama Mocogno troverebbe riscontro anche da alcune segnalazioni ricevute dalle autorità, avvalorate dal fatto che i suoi genitori erano originari del luogo e lui risulta ancora comproprietario di un immobile.

Le forze dell’ordine sulla base della segnalazione ricevuta hanno prontamente avviato un’attività di ricerca nel moedenese.

Da ieri sono in azione gli specialisti del Soccorso Alpino, che stanno battendo la zona intorno alle scuole elementari del paese. Il Comune è in costante contatto con la Caserma dei Carabinieri di Lama Mocogno e con il Corpo dei Vigili locali del Frignano pronti ad attivare la protezione civile e i volontari per avviare le ricerche qualora sia possibile acquisire elementi e segnalazioni credibili ed affidabili utili per indirizzarle.

Chiunque abbia notato nei giorni scorsi circostanze o venga a conoscenza di elementi utili per indirizzare le ricerche di questa persona è invitato a mettersi in contatto con la Caserma dei Carabinieri Lama Mocogno o con il Comune.