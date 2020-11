Scomparso da Pianoro: si intensificano le ricerche di Severino Donati|VIDEO

Ancora nessuna notizia di Severino Donati, 77enne di Pianoro, che non dà più sue notizie dal 15 novembre. si sono intensificate le ricerche con i vigili del fuoco che hanno iniziato le ricognizioni venerdì pomeriggio, insieme agli esperti di topografia del soccorso.

Il nucleo sommozzatori ha perlustrato gli specchi d'acqua e il fiume, con il nucleo speleo alpino fluviale per la ricerca in zone impervie, con la squadra di terra di Pianoro e il nucleo regionale dei cinofili con i cani. Le ricerche, coordinate dai Carabinieri , riprenderanno oggi, domenica 29 novembre. Ieri pomeriggio, novembre, sono intervenuti da alcuni Comandi della Lombardia anche i reparti SAPR dei vigili del fuoco, con i droni, per perlustrare la zona dall'alto.

L'allarme era stato lanciato dalla nipote, Silvia, su Facebook e del caso si sta occupando la trasmissione Rai "Chi l'ha visto".

Severino, alto 1.60 circa, occhi castani, capelli brizzolati è un pensionato abitudinario e quasi tutte le mattine andava al bar di Pianoro. Starebbe attraversando un momento di fragilità e potrebbe trovarsi in stato confusionale.

"Nella sua abitazione abbiamo trovato un biglietto poco rassicurante, abbiamo già fatto denuncia ai carabinieri, solitamente indossa occhiali da vista che qui non ha, avendo ancora diversi amici a Pianoro, chiedo se qualcuno ha sue notizie o lo ha visto in giro".