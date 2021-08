Esce a fumare e scompare nel nulla dall'Ospedale Maggiore: si cerca il 35enne Rodion

Era in attesa al pronto soccorso da qualche ora e intorno alle 7 del mattino è sparito mentre la madre lo aspettava in sala d'attesa. La sorella: "Non sta bene, non conosce la città e non parla italiano, aiutateci a trovarlo"

E' sparito così, dopo aver fumato una sigaretta fuori dal pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, dove era in attesa di essere visitato. Si chiama Rodion Bobrynskyi, ha 35 anni, è ucraino e non parla italiano, ha da tempo raggiunto i suoi genitori e la sorella nel bolognese, a Riola di Vergato: "Siamo molto in apprensione perchè è scomparso ormai da diversi giorni, dalla prima mattina del 24 agosto. Non stava attraversando un buon periodo e l'altra sera era così agitato che abbiamo deciso di farlo visitare. Così da Vergato è stato trasportato a Bologna. Era al pronto soccorso insieme a nostra madre quando è uscito per fumare una sigaretta per sparire poi nel nulla intorno alle 7 del mattino". Dall'Ospedale Maggiore fanno sapere che dopo aver allertato i i professionisti del pronto soccorso sono state attivate le procedure per l'allontamaneo dei azienti nonostante l'uomo non fosse di fatto ricoverato.

Che cosa ha con sè Rodion? Potrebbe essere andato da qualche amico? "Niente cellulare, niente soldi. Rodion non ha nulla con sè e conosce solo poche frasi in italiano: "Non conosce la zona del Maggiore perchè ha vissuto solo a Riola. Non conosce nessuno perchè da quando è arrivato in Italia è sempre stato a Riola e quasi esclusivamente dentro casa. Parla solo il russo e l'ucraino" spiega Inna.

Avete sporto denuncia? Quali sono le condizioni di suo fratello? "La denuncia è stata fatta il 25 agosto, il giorno dopo la scomparsa, alla Polizia Ferroviaria della Stazione Centrale di Bologna. Mio fratello non sta molto bene e siamo preoccupati per questo. E' un po' abbattuto e nei giorni precedenti aveva manifestato insofferenza oltre a qualche piccolo scatto violento. Chiediamo a tutta la comunità di Bologna di aiutarci a trovarlo".

Un aiuto per riconoscerlo: come era vestito? Qualche segno particolare? "Al momento della scomparsa indossava una felpa con cappuccio grigia e dei pantaloncini neri con una scritta bianca, Ai piedi delle ciabatte di colore blu. Come segno particolare ha una cicatrice sul sopracciglio". L'appello va insomma a chiunque possa averlo notato: in tal caso rivolgersi alle forze dell'ordine.