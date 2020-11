Corteo invade il centro: imbrattamenti e cariche della polizia

Scontri con la polizia e imbrattamenti ai danni dei negozi di Galleria Cavour, così durante il corteo che stasera ha radunato insieme antagonisti, riders, precari e studenti, nelle strade del centro di Bologna per "chiedere con forza politiche sociali, diritti, denaro e welfare per tutti." "Non è vero che la crisi ha colpito tutti alla stessa maniera - ha Union Riders Bologna, tra le fila dei manifestanti - il settore del food delivery è esemplificativo del fatto che alcuni continuano a fare profitti. Se la dignità è un lusso allora ne abbiamo diritto anche noi. "

E' solo l'ultima delle mobilitazioni in città a seguito degli ultimi due Dpcm, che hanno imposto via via misure sempre più rigide, per contrastare l'epidemia. Ma se fino ad ora le mobilitazioni erano rimaste su binari più miti, oggi si sono toccati momenti di alta tensione, terminati con il fermo di due persone e cariche della polizia per arginare la folla dei manifestanti.

Tensione con le forze dell'ordine. Caos in Galleria Cavour

Il corteo ha preso avvio da piazza del Nettuno per protestare contro le conseguenze dell'ultimo Dpcm. In piazza alcune centinaia di persone'. Dopo la partenza il corteo è riuscito a evitare le forze dell'ordine e ad entrare di corsa all'interno di Galleria Cavour, travolgendo numerose fioriere. C'è stato anche qualche contatto tra manifestanti e agenti in borghese. Sono state lanciate uova di vernice contro le vetrine ed è stata tracciata almeno una scritta sulla vetrina di Gucci. I manifestanti sono fuoriusciti da un altro ingresso della Galleria e poco dopo, in via Marchesana, sono stati raggiunti dalla polizia che ha fatto partire una carica. Due manifestanti sono stati trattenuti dagli agenti. Il grosso dei manifestanti ha proseguito verso piazza Maggiore.

Condanna dal sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, secondo cui "la libera protesta non può diventate libertà di danneggiare attività di altri e disprezzo delle norme previste contro la pandemia. Condanna da parte mia e della città". Poi Merola ha ringraziato le forze dell'ordine "per avere contenuto i danni e represso i disordini. Chi protesta stia attento a chi ne approfitta per altri scopi".