Scontri in piazza Verdi nel 2013: arrivano le condanne

Ci sono voluti undici anni per fare chiarezza sugli scontri in piazza Verdi tra studenti e polizia avvenuti il 23 e il 27 maggio del 2013. Nella giornata di ieri, martedì 23 aprile, sono arrivate le sentenze di primo grado per i 39 imputati, che all’epoca erano appunto studenti e membri dei collettivi studenteschi.

Su 39 imputati, 14 sono state le assoluzioni e 25 le condanne. La Procura, per l’unica accusa ancora non caduta in prescrizione, ovvero quella di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, aveva chiesto dagli otto mesi ai due anni e quattro mesi. Le sentenze per i ritenuti colpevoli dal tribunale, invece, vanno dai quattro ai sette mesi. Gli altri reati contestati - come lesioni a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, accensioni pericolose e manifestazione non autorizzata – sono caduti prescritti già prima dell'avvio del processo, iniziato nel giugno 2021.

All’origine degli scontri ci fu il procedimento sulla gestione delle notti in piazza Verdi: con una decisione condivisa tra Comune di Bologna e Prefettura erano state accolte le lamentele dei residenti, impedendo feste ed assemblee non autorizzate. Una gestione ritenuta troppo dura dai collettivi, che diedero vita a manifestazioni e proteste culminate negli scontri con le forze dell'ordine e concluse con la 'ritirata' degli agenti da piazza Verdi.

Le condanne

Come riporta l'agenzia Dire, tre imputati sono stati assolti da entrambe le accuse – sempre resistenza aggravata, ma sia per il 23 che per il 27 maggio – mentre gli altri undici sono stati scagionati dall’unico capo di imputazione contestato. I tre condannati per entrambi gli episodi hanno ricevuto una condanna di sette mesi e due di cinque mesi; altri sei sono arrivati a sei mesi, tutti gli altri a quattro mesi. A tutti sono state riconosciute le attenuanti generiche e per quasi tutti i condannati è stata disposta la sospensione della pena. Fanno eccezione cinque persone, una delle quali ha chiesto e ottenuto, tramite il suo legale, di vedersi commutata la condanna a sei mesi in una multa di 1.260 euro. Due imputati, infine, dovranno pagare, rispettivamente, 300 e 500 euro di risarcimento ad altrettante parti civili.