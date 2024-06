Scontri polizia-manifestanti al parco Don Bosco, partiti gli accertamenti su almeno 20 attivisti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per le proteste sfociate negli scontri con la polizia di giovedì 20 giugno al parco Don Bosco, la polizia sta eseguendo gli accertamenti di almeno venti manifestanti identificati. Lo fa sapere la questura dopo che nella mattina il questore di Bologna Antonio Sbordone ha incontrato i dirigenti del Reparto mobile e una rappresentanza di tutti gli agenti impiegati ieri.

Sbordone, prosegue la nota diffusa da Piazza Galileo Galilei, “ha espresso la sua soddisfazione per la buona riuscita del servizio”. Durante le cariche della polizia sono stati almeno quattro i manifestanti feriti, tra cui una ragazza con un profondo taglio alla testa che è stata trasportata in ospedale. Otto invece gli agenti che hanno riportato ferite e contusioni.

Già ieri la polizia ha prima fermato e poi denunciato quattro attivisti: due per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e altrettanti per non aver fornito le proprie generalità. Dopo giorni di allerta, le tensioni sono esplose già alle sei di mattina, con le camionette che hanno raggiunto il parco e gli agenti in anti-sommossa hanno prima cercato di spostare di peso le persone radunate intorno agli alberi che sarebbero stati abbattuti.

Davanti alla loro resistenza, hanno effettuato a più riprese delle cariche di alleggerimento. Alcuni manifestanti sono stati tirati giù dagli alberi su cui si erano arrampicati. Gli scontri si sono spostati anche lungo viale Aldo Moro, dove ai manganelli gli attivisti hanno risposto con bastoni, sassi e transenne.