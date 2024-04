Prima i tafferugli allo stadio, poi il furto: Daspo per 5 tifosi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prima gli scontri poi il furto. È accaduto il 19 marzo, quando allo stadio “Euganeo” di Padova si disputava l’incontro di calcio Padova-Catania valevole per la finale di andata di “coppa Italia” di serie C. Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo si sono verificati incidenti causati da alcuni tifosi catanesi che hanno fatto un'invasione di campo, eludendo i controlli degli “Stewart” con conseguente intervento delle forze dell'ordine. Nell’occasione diversi operatori della Polizia di Stato riportavano delle lesioni, alcune delle quali anche gravi.

In seguito, 5 tifosi del Catania al termine della partita hanno commesso alcuni furti all'autogrill di Bentivoglio sull’autostrada A13 per poi continuare il tragitto verso casa. Dopo le indagini della Polizia Stradale di Bologna, gli autori sono stati identificati, così dopo gli ulteriori accertamenti della Divisione Anticrimine il Questore di Bologna ha irrogato 5 provvedimenti di divieto di accesso (D.A.spo.) a tutte le manifestazioni sportive di tipo calcistico nei confronti dei cinque tifosi responsabili di tali reati.

Nei confronti di quattro di loro, che non hanno precedenti di questo tipo, il provvedimento di inibizione è della misura minima di un anno, mentre per uno dei tifosi la durata è di anni 5 con la prescrizione dell’obbligo di firma, in quanto, in un’altra occasione, era stato già colpito da provvedimento analogo emesso da altra Questura.

Daspo anche a Padova

Anche il Questore della Provincia di Padova ha emesso 11 Daspo (6 della durata di dieci anni obbligo di firma per dieci anni, 4 della durata di cinque anni con obbligo di firma per cinque anni e uno della durata di tre anni) nonché altrettanti fogli di via obbligatori della durata di 4 anni nei confronti degli ultras catanesi coinvolti nei fatti avvenuti il 19 marzo, come riferisce Padova Oggi.