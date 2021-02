Bande di minorenni davanti alle scuole, M5S chiede presidio fisso delle forze ell'ordine

Un "presidio fisso" delle forze dell'ordine per "garantire un accesso e un'uscita da scuola in totale sicurezza". E' quanto chiede il M5S a Bologna, per mezzo della consigliera Elena Foresti, e anche a Roma, dove a intervenire sul caso è la deputata Alessandra Carbonaro.

"Quanto accaduto davanti alle Scuole Elementari Costa -scrive Carbonaro- non solo è gravissimo ma desta molta preoccupazione perché simili azioni dinanzi a dei bambini sono pericolose anche per le ripercussioni psicologiche che ne possono derivare".

Il riferimento è a quanto accaduto qualche giorno fa davanti all'istituto comprensivo tra le vie Milano e Mazzoni, con due gruppi di minorenni che si sono scontrati davanti a bimbi e genitori delle vicine scuole d'infanzia. in quell'occasione ad arrivare fu la polizia, che disperse i due gruppi ma finì per denunciare alcuni ragazzini, tutti minorenni, per possesso di piccole quantità di stupefacente. Tra i residenti infine, c'è chi ha segnalato come questo tipo di fenomeni, e più in generale la frequentazione della zona da parte di alcune bande di giovanissimi, andrebbe avanti dalla fine dell'estate scorsa, con annessi piccoli episodi di vandalismo.

"Spero si sia già organizzato a partire da domani (oggi per hi legge, ndr)" chiosa Foresti parlando del presidio richiesto "in caso contrario presenteremo in aula un odg affinché venga realizzato tempestivamente".