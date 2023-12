Scontro tra treni, circolazione ancora sospesa: "Fermi senza informazioni nè acqua"| FOTO e VIDEO

Dopo lo scontro tra due treni, avvenuto alle 20.20 di domenica 10 dicembre, lungo la linea ferroviaria Adriatica Bologna-Ancona, la circolazione è ancora sospesa tra Forlì e Faenza. A partire dalle ore 7.00 è attivo un servizio di bus fra Faenza e Forlì che però potrebbe comportare un numero di posti disponibili inferiore rispetto al normale servizio offerto.

Come rende noto Trenitalia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi ed essere instradati su percorsi alternativi tra Rimini e Faenza via Ravenna, Lugo e Granarolo con un maggior tempo di percorrenza previsto di 60 minuti, mentre i treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso.

Una serata di forti disagi per i tanti passeggeri, molti di ritorno dal lungo ponte dell'Immacolata: "Arrivare alle 03.14 ( trovarsi ancora a Rimini) dalle ore 20.10 quando alle 23.37 dovevamo essere a casa - scrive a Bologna Today una lettrice - e sapere che saremo instradati su altro binario senza avere in nessun modo una tempistica, nel 2023 quasi 2024 è scandaloso. Sequestrati nel treno, fermi a Rimini nessuno che ci dica nulla, Polfer che non ha info. Siamo senza acqua. Il treno ha 576 passeggeri principalmente famiglie".

Treni coinvolti

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

I passeggeri da Rimini diretti a Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri da Rimini diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri:

• in partenza da Faenza diretti a Rimini possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

• diretti a Faenza possono proseguire il viaggio da Bologna Centrale con il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55).

Il treno ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

Il treno ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

Il treno ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (10:25) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.