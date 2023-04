Scooter presi a calci e insulti ai poliziotti: attivate le procedure di espulsione

Aveva già precedenti all'attivo il cittadino tunisino di 43 anni denunciato in piena notte in via Amendola. E' stato notato dagli agenti della volante del commissariato Due Torri-San Francesco mentre prendeva a calci alcuni scooter parcheggiati, facendoli cadere a terra e danneggiandoli.

Gli operatori di polizia lo hanno bloccato e l'uomo ha insultato i poliziotti dopo aver accertato che tre ciclomotori sono stati danneggiati. Il 43enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale ed è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per l'attivazione della procedura di espulsione.

Espulsione, come funziona

Si tratta di provvedimenti con cui lo Stato italiano dispone l’allontanamento dal territorio dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi che non hanno titolo per soggiornarvi.

Sono espulsioni amministrative i provvedimenti amministrativi di espulsione, mentre quelle giudiziarie vengono disposte dall’autorità giudiziaria in conseguenza di procedimenti penali, in ogni caso comportano l’obbligo dello straniero di lasciare il territorio dello Stato.