Stop a screening personale sanitario, Donini: "Nessuna decisione senza confronto con operatori"

“Non voglio entrare nel merito delle valutazioni tecniche riguardanti i requisiti e i presupposti per lo screening degli operatori sanitari- chiarisce Donini- ma ritengo indispensabile che decisioni in tal senso debbano essere prima discusse dal punto di vista strategico e con il confronto con gli operatori stessi.”

Con queste parole nella serata di ieri l'assessore alla salute Raffaele Donini ha tentato di smorzare la polemica montante negli ambienti del personale sanitario, dopo una circolare che vedeva le direzioni sanitarie interessate da nuove indicazioni circa lo screening per medici e infermieri.

Il nodo della discussione è stato un documento diffuso alle varie Asl, dove si indicavano alcun alleggerimenti sul monitoraggio della diffusione del Covid ai sanitari, con la sospensione dello screening a tappeto. La comunicazione è finita nelle mani dei sindacati che a giro stretto hanno preso posizione. Ne è seguita poi la precisazione dell'assessorato.

"Tre giorni fa la Regione Emilia-Romagna -si legge nella nota sindacale della Fp Cgil- ha inviato una lettera alle aziende sanitarie, ai direttori di distretto e all’Aiop, indicando la sospensione dello screening al personale sanitario e socio sanitario".

Si è trattato, per i sindacati, di "una decisione non condivisa né comunicata, nonostante incroci in maniera pesante la questione della sicurezza sul lavoro".

“Per quello che mi riguarda -ha concluso l’assessore alla Salute- ritengo che al primo posto debba sempre rimanere la sicurezza degli operatori sanitari, mantenendo adeguate misure di prevenzione, soprattutto in questa fase di massima circolazione virale”.