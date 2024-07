Scritte contro Lepore, attivisti assolti dall'accusa di minacce

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nessuna condanna per l'accusa di minacce al sindaco di Bologna Matteo Lepore "perché il fatto non costituisce reato" e una multa di 600 euro a testa per aver imbrattato un immobile in via Sigismondo e una colonna del portico di via Indipendenza, con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino e alla ripulitura dei luoghi o al pagamento delle spese per la stessa ripulitura.

Questa la decisione presa dal giudice di Bologna Danilo Mastrocinque nel processo di primo grado a carico di tre attivisti di area anarchica, accusati di minacce al sindaco e imbrattamento per alcune scritte comparse su colonne e muri del centro il 24 maggio 2022, dopo lo sgombero di un immobile occupato in via Zago occupato da Xm24 e dal collettivo Bancarotta.

La scritta contro Lepore

I tre imputati, difesi dagli avvocati Mattia Maso, Daria Mosini e Ettore Grenci, sono un ragazzo e una ragazza di 30 anni e un 25enne. Per il primo, ritenuto l'uomo che, a volto coperto, aveva vergato le scritte- tra cui una che recitava 'Lepore nel cofano 180 in curva', seguita dal simbolo anarchico della 'A' cerchiata con una bomboletta spray, la Procura aveva chiesto una condanna a cinque mesi, mentre per gli altri due, che secondo la ricostruzione degli investigatori avevano fatto da palo, era stata chiesta l'assoluzione.

Lepore si era costituito parte civile nel processo, e il suo avvocato Tommaso Guerini aveva chiesto un risarcimento di 25.000 euro per il danno morale, 10.000 euro di provvisionale e di subordinare la sospensione condizionale al pagamento. Commentando la sentenza emessa oggi, Guerini fa sapere che valuterà se fare appello una volta lette le motivazioni, che dovrebbero essere depositate nel giro di 90 giorni.