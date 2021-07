Scritte sui muri del centro storico: nei guai writer "maturo"

Sorpreso in via Parigi, era passato da via Indipendenza e da via Manzoni

Non si tratta di un adolescente o di un giovane studente, bensì di un bolognese 40enne ed è stato denunciato questa notte in pieno centro per il reato di imbrattamento.

E' stato sorpreso alle 2 in via Parigi mentre scriveva su un muro, munito di bombolette spray e stencil. La Polizia ha anche scoperto che era già "passato" da via Indipendenza e da via Manzoni, dove aveva lasciato la propria "firma" o, meglio, il "tag", come viene chiamato dagli addetti ai lavori.

L'uomo, con precedenti, è stato denunciato.