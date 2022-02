Scritte No vax contro la Lega a Imola: "Traditori"

"Prima contrad(d)ite, poi tradite". Questo il finale di una scritta, con tanto di errore ortografico, vergata nottetempo da mani No vax ignote a fianco della sede della Lega di Imola, in via Emilia. Dell'atto vandalico ha fatto sapere l'ufficio romagnolo del Carroccio, che in una nota del segretario Jacopo Morrone, condanna anche l'accaduto, annunciando di avere sporto denuncia.

Il riferimento, non velato, è alla linea tenuta dalla Lega durante le fasi più acute della pandemia, dove il leader Matteo Salvini più volte si è mostrato quantomeno esitante su vaccinazioni, mascherine e Green Pass. Ora le azioni notturne No vax, oltre agli hub vaccinali e contro esponenti Pd nei mesi scorsi , si sono indirizzate anche verso le sedi della Lega, complice evidentemente l'adesione del Carroccio al governo di Mario Draghi.

“Condanno fermamente questo gesto inconsulto quanto insensato -insiste Morrone- imbrattare la sede della Lega di Imola non serve a nulla. La Lega è l’unica forza di Governo a non sostenere la linea chiusurista e autoritaria di altri partiti politici. Noi vogliamo che sia ripristinato il ritorno alla normalità, alla libertà e ai diritti: non comprendiamo, quindi, la ragione di questo atto, prontamente denunciato all’Autorità giudiziaria, che risulta solo poco intelligente".

Solidarietà anche dal vicecoordinatore di Forza Italia in Emilia-ROmagna, Aldo Marchese. "Se qualcuno crede che il Paese vada lasciato allo sbando e senza guida, lo lasciamo alle sue deliranti convinzioni. Andiamo avanti con coraggio e senza paura, certi che questi vili attacchi non ci fermeranno e non ci spaventeranno".