Scritte davanti a centro vaccinale: hub imbrattato da slogan No vax, le reazioni

L'ingresso di un centro vaccinale a Ferrara nella notte è stato imbrattato con alcuni slogan No Vax. La notizia è stata condivisa rapidamente dal sindaco leghista Alan Fabbri, che non ha usato mezzi termini per condannare l'episodio, sul quale ora si sta indagando per definirne la matrice.

"Saró sempre dalla parte di chi vuole manifestare il proprio pensiero" ha scritto Fabbri sui social "ma questo è troppo, ed è assolutamente ingiustificabile, soprattutto perché fatto in un luogo in cui tutti noi abbiamo investito risorse ed energie".

Solidarietà arriva anche da Anna Maria Bernini senatrice bolognese di Forza Italia. Per Bernini le scritte "sono purtroppo l’ennesima dimostrazione di quanto pericolosi stiano diventano questi movimenti" e che atti come questi "non possono essere tollerati in un Paese civile". Per questo, la senatrice auspica che "i responsabili siano individuati al più presto e sanzionati come meritano". Questo dopo aver mandato "ai medici, agli infermieri, al personale sanitario la mia piena e totale solidarietà, unita al ringraziamento per il preziosissimo lavoro".

In mattinata anche una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil ha condannato l'episodio. "Dentro agli hub vaccinali, lo vogliamo ricordare, lavorano donne e uomini che quotidianamente si adoperano con impegno per garantire il diritto costituzionale alla salute e che lo fanno in un clima difficile ma con impegno e dedizione". Clima difficile che se da una parte i sindacati hanno affrontato rifiutando "la retorica utilizzata in passato degli angeli e degli eroi, perché fasulla e ingannevole" dall'altra parte si intende affrontare con "ancor più con forza il delirio di chi oggi paragona il nostro sistema sanitario, e chi ci lavora, alla criminalità o al nazismo".