Scritte No Vax a Imola: al vaglio le immagini delle telecamere

Agenti della polizia municipale sono al lavoro da questa mattina per risalire all'identificazione di chi, nottetempo, ha vergato alcune scritte ascrivibili al movimento No Vax, vergate a vernice spray sulle mura esterne di due scuole e del vecchio ospedale a Imola. In particolare, i messaggi contro i vaccini son stati impressi nel complesso delle scuole Carducci (lato via Manfredi) e della scuola primaria in Pedagna.

Il sindaco Marco Panieri ha fatto sapere che si è provveduto a far ripulire le scritte, che saranno completamente rimosse entro il primo pomeriggio.

"Certi atti, a Imola, non possono e non saranno tollerati -si sfoga Panieri- chiederemo che i responsabili non solo risarciscano il danno procurato, ma effettuino anche lavori sociali al servizio della Città. Nel frattempo, le Forze dell’Ordine stanno verificando le immagini delle telecamere presenti nei luoghi oggetto delle scritte".

Condanna arriva anche dalla senatrice Anna Maria Bernini di Forza Italia. "Auspico che i responsabili siano individuati e che vengano adeguatamente sanzionati per l’offesa arrecata alla comunità in questa fase storica così delicata. Un momento che vede le Istituzioni, il mondo della scuola e della sanità costantemente impegnati nel combattere un virus che ha messo a dura prova le nostre vite".