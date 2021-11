Scrittrice scozzese si perde a Bologna: soccorsa da una passante e dai poliziotti

Ha 82 anni e ultimamente con qualche problema di memoria, la nonnina scozzese che ieri vagava in stato confusionale in Piazza dei Martiri, dove nel pomeriggio è stata soccorsa da una passante che l'ha accompagnata in questura.

Dopo essere stata identificata, l’anziana che palava solo in inglese, ha spiegato di essere ospite di una amica che vive in provincia di Firenze, poi contattata dagli agenti.

La signora fiorentina di circa 60 anni ha riferito che l'anziana era venuta a Bologna in gita ma anche che ultimamente ha problemi di memoria, quindi si era probabilmente persa. La nonnina che in passato sarebbe stata una scrittrice è stata così riaffidata all'amica.

(foto archivio)