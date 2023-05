Calci e pugni ai tifosi del Napoli: Daspo per un 27enne

La Polizia ha eseguito un provvedimento di Daspo nei confronti di un giovane ritenuto responsabile dell'aggressione ad alcuni tifosi del Napoli in occasione dei festeggiamenti in piazza per il terzo scudetto azzurro.

Anche a Bologna, infatti, fan e partenopei che abitano in città hanno festeggiato il titolo di campioni d'Italia con le bandiere bianco-azzurre. La sera del 4 maggio, quando in tanti si sono ritrovati in Piazza Maggiore, alla fine dei festeggiamenti, è intervenuta la volante del Commissariato “Due Torri – San Francesco” poichè da via Ugo Bassi era stata segnalata l’aggressione ai danni di alcuni tifosi del Napoli.

Gli agenti, arrivati insieme al personale della Digos, hanno accertato che un uomo si era avvicinato e aveva rubato una bandiera per poi fuggire. Rincorso per riavere il maltolto, il legittimo proprietario sarebbe stato aggredito pugni e calci, da un gruppo di persone che poi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Alcuni presenti sono riusciti a bloccare però uno di questi: si tratta di un cittadino albanese 27enne, tifo del Bologna e frequentatore dello stadio, che ha all'attivo diversi precedenti. L'uomoè stato denunciato per tentata rapina in concorso, mentre la Digos è al lavoro per cercare di risalire agli altri soggetti coinvolti nell’aggressione.

All’esito dell’attività e degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, nella giornata del 5 maggio 2023, il Questore ha emesso nei confronti del 27enne il provvedimento di Daspo, vietandogli per i prossimi tre anni l’accesso agli impianti sportivi e stadi dove si tengono gli incontri di calcio del campionato di serie “A”,“B”, “C” e delle altre categorie.

