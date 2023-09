Tragitto casa-scuola, allarme Comune: "Accompagnati dai genitori fino ai 14 anni, poi non sanno orientarsi"

I genitori accompagnano i figli a scuola anche fino ai 14 anni e il risultato è che poi, quando i ragazzi vanno arrivano alle superiori, faticano ad orientarsi in città e ad utilizzare da soli i mezzi pubblici. A segnalare il tema è Veronica Ceruti, dirigente dell'area Educazione del Comune di Bologna, oggi nel corso di una commissione.

"Purtroppo", afferma Ceruti, in Italia succede che anche quando si parla delle medie "i ragazzi e le ragazze, perché parliamo dagli 11 ai 13 anni e mezzo o anche 14, vanno a scuola e rientrano ancora accompagnati, quando non è obbligatorio". Per la dirigente comunale "è proprio un tema culturale il nostro" e poi succede che quando i ragazzi "vanno alle superiori, lo assicuro, uno dei problemi è proprio l'orientamento in città: l'incapacità di orientarsi e di usare i mezzi pubblici in autonomia, quando arrivano al primo anno delle superiori".

Anche per questo motivo l'amministrazione bolognese continua a lavorare alla promozione di alternative, sapendo che "la prima soluzione a qualunque tipo di problema di mobilità è non utilizzare l'auto dove è possibile, che fa bene da tutti punti di vista", sottolinea Ceruti. Si parla ad esempio dei pedibus, che sotto le Due torri "stanno aumentando: ormai abbiamo più di 400 bambine e bambini che vanno a scuola così per un totale di 38 linee", riferisce la dirigente.

Ma ci sono anche i bicibus e i gruppi di cammino che, continua Ceruti, riguardano in particolare le medie. Proprio per discutere di questi temi, Ceruti segnala che lo scorso 6 settembre il Comune ha svolto un incontro "con tutti i dirigenti scolastici, anche quelli nuovi appena entrati in carica". L'obiettivo è lavorare sempre di più in questa direzione, "anche destinando risorse adeguate", conclude la dirigente di Palazzo D'Accursio.