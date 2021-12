Scuola, Bordon: "E' una criticità, ma poche prenotazioni per vaccinare i bambini"|VIDEO

Non decollano le vaccinazioni 5-11 anni, come rileva il direttore generale dell'Ausl Bologna

La vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni, che ha preso il via il 16 dicembre scorso "in termini di prenotazioni non sta andando benissimo". Lo ha detto il direttore generale dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon, a margine dell'apertura del nuovo hub di Casalecchio di Reno che da oggi, 21 dicembre, sarà pienamente operativo.

"La scuola in questo momento ha una criticità in particolar modo per quella popolazione che non era stato possibile vaccinare prima" mentre "le prenotazioni sono ridotte a qualche centinaio di bambini ogni giorni su circa 50mila bambini" che invece "potremmo vaccinare in breve tempo".

Intanto diversi sindaci si dichiarazno favorevoli alla certificazione verde per gli studenti, Matteo Lepore compreso, oggi contro la proposta si terrà un presidio alle 15, in viale Aldo Moro, sotto la sede della Regione, promosso dai comitati scuola.