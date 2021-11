Salgono contagi nelle scuole, Ara: "Potenziamo i tamponi"

Di fronte all'escalation dei contagi nelle scuole, l'Ausl di Bologna "sta pensando al potenziamento dei canali dedicati alla scuola per accelerare l'effettuazione dei tamponi. Nel frattempo è già stata già avviata l'apertura di punti per i tamponi in ogni distretto".

Lo conferma l'assessore comunale alla Scuola Daniele Ara, che al question time è tornato a rispondere sulle difficoltà nel tracciamento all'interno delle scuole e nelle comunicazioni con le famiglie. "La tempestistivà del primo tampone richiede un investimento forte su cui l'Ausl sta lavorando", assicura Ara nella risposta letta in Consiglio dal collega Massimo Bugani.

Ma "è la comunicazione non tempestiva- sottolinea l'assessore- che può creare le maggiori difficoltà alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda i bambini più piccoli". Per questo tra le valutazioni in corso da parte dell'azienda sanitaria c'è anche un numero telefonico ad hoc a disposizione delle scuole. Soddisfatta a metà della risposta Manuela Zuntini di Fratelli d'Italia, autrice della domanda.

"Sarebbero da valutare, anche alla luce dei risultati ottenuti nelle scuole sentinella, strumenti ancora più rapidi in ambito scolastico", suggerisce la consigliera. In ogni caso, annota ancora Zuntini, "si è preso atto che ci sono ancora gravi carenze nella comunicazioni tra Asl, scuole e famiglie. Auspico un maggiore impegno anche su questo fronte".

Pollice verso invece, da parte di Fratelli d'Italia, sull'assenza degli assessori diretti interessati al question time di stamattina: ad incaricarsi di tutte le risposte è stato infatti l'unico "speaker" Massimo Bugani, il titolare della delega ai rapporti col Consiglio. "Il 100% di assessori interpellati assenti al primo question time, non è certo un bell'inizio", punge Francesco Sassone, capofila di Fdi, alla fine della seduta. (Bil/ Dire)