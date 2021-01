Scuola, l'onda di protesta anti-DAD non si arresta. Nuova mobilitazione a Bologna

L'onda di protesta anti-DAD non si arresta. Nuova mobilitazione a Bologna annucniata per Venerdì 15 gennaio alle ore 17.30 dal coordinamento “Priorità alla Scuola”, che riunisce insegnanti, educatori, studenti e genitori . L'appuntamento è davanti alla sede della Regione Emilia Romagna per "ribadire a gran voce che la DAD non è scuola".

"Dalla nostra Regione, che ha sempre dedicato alla scuola e all’istruzione un’attenzione privilegiata – –spiega una nota del coordinamento -ci saremmo aspettati che esercitasse sul governo le dovute pressioni per un rientro in presenza, anche parziale, per le scuole superiori su tutto il territorio nazionale. Ma così non è stato. Con l’ultima delibera della Giunta – che ha stabilito la proroga della chiusura totale delle scuole superiori fino al 25 gennaio, nonostante il decreto legge del governo permettesse un rientro in presenza al 50% anche in zona arancione – la Regione Emilia-Romagna ha tradito la fiducia dei suoi cittadini e si è allineata a tutte quelle regioni i cui governatori stanno facendo pressione sul governo, affinché nel prossimo d.p.c.m. quest’ultimo imponga a tutto il paese la Dad al 100%".

Per questo – dopo i presidi diffusi davanti alle scuole di ieri – venerdì PAS sarà nuovamente in piazza per chiedere che "chi ci amministra mantenga le promesse che sinora ha ripetutamente disatteso - ribadisce il coordinamento- garantendo da subito un rientro graduale in presenza nelle scuole superiori e mettendo in atto tutte le misure necessarie per permettere che ciò avvenga in sicurezza (potenziamento dei trasporti, screening sistematico e periodico della popolazione scolastica, vigilanza davanti alle scuole per evitare assembramenti)".