Scuola, in Emilia-Romagna 150 bus in più per riapertura superiori

I numeri non sono ancora definitivi ma in Emilia-Romagna potrebbe mettere su strada 150 autobus in più per la riapertura delle scuole il 7 gennaio. Se il ritorno in classe delle scuole superiori, oggi in didattica a distanza, verrà confermato dopo le vacanze natalizie (ma si parla di possibili rinvii a causa de potrebbero quindi essere 500 i bus in più a disposizione degli studenti rispetto alle normali corse.

Erano infatti 350 in più in regione i mezzi messi a disposizione in via straordinaria per l'anno scolastico 2020-2021, partito sotto la mannaia della pandemia. Ad aggiornare il conto è l'assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini, che a margine di una video conferenza stampa oggi in Regione ricorda che il piano in discussione ai vari tavoli provinciali prevede anche modifiche agli orari di ingresso e di uscita dalle scuole.

"Ma sono tutte valutazioni - sottolinea Corsini - che vengono fatte territorio per territorio sulla base delle realtà specifiche, che sono diverse da provincia a provincia". L'importante, conclude l'assessore, "è che ci sia una corrispondenza e una forte collaborazione fra i due sistemi, quello scolastico e quello trasportistico. E questo sta avvenendo".