Tenta di staccare il crocifisso: “Sono Gesù Cristo!” Carabinieri a scuola

I Carabinieri della Stazione di Imola sono intervenuti in una classe dell’Istituto Istruzione Superiore Paolini. È successo la mattina del 14 dicembre 2023, quando i la Centrale Operativa di Imola ha ricevuto la telefonata di un’impiegata che chiedeva aiuto per la presenza di un ragazzo aggressivo all'interno del plesso scolastico che era fuggito prendendo a calci un portone, ma senza danneggiarlo.

Rintracciato nelle vicinanze dai Carabinieri, mentre si trovava in compagnia della madre che lo stava cercando, il giovane è stato identificato in un imolese sulla ventina.

Considerate le condizioni di salute, i Carabinieri hanno chiamato i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito a delle percosse che il giovane avrebbe commesso nei confronti dell’insegnante che in quel momento stava rivestendo il ruolo di pubblico ufficiale.

La ricostruzione

I Carabinieri hanno scoperto che il giovane era entrato nella classe 3°B – Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM), al secondo piano della scuola di via Guicciardini, aveva raggiunto la cattedra e dopo aver tentato di staccare il crocifisso, senza riuscirci perché era fissato al muro, aveva urlato: “Sono Gesù Cristo!”, sostenendo che doveva fare delle comunicazioni importanti. Nonostante lo spavento, gli studenti sono rimasti.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Imola e la Dirigente Scolastica, hanno incontrato gli studenti per rassicurarli e complimentarsi della maturità dimostrata in un momento di crisi. Nella stesa giornata un delegato dell’Istituto Istruzione Superiore Paolini si è presentato nella caserma di via Cosimo Morelli per denunciare quanto accaduto alla Procura della Repubblica di Bologna: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità e vilipendio della Religione dello Stato.