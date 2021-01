Scuola, M5S in Regione: "Vaccinare il personale già nella prima fase"

Per garantire il ritorno a scuola in sicurezza "è necessario che studenti, docenti e personale scolastico siano inseriti tra i destinatari della prima campagna di vaccini che si sta svolgendo in queste settimane".

Ne è convinta Silvia Piccinini, consigliera regionale M5S in Emilia-Romagna, che esorta la Giunta Bonaccini a portare la questione sul tavolo del Governo e in Conferenza Stato-Regioni, "affinché si metta a punto un'azione finalmente coordinata in grado di superare le divisioni degli ultimi giorni sulla riapertura delle scuole".

Per questo, Piccinini ha depositato una risoluzione in Regione. "Chi oggi sottolinea giustamente la necessita' di un ritorno alla didattica in presenza per i nostri ragazzi- afferma la 5 stelle- non può sperare che il covid scompaia da un giorno all'altro. I dati della pandemia nella nostra regione ci dicono che in questo momento siamo al limite di un possibile passaggio in zona rossa, che significherebbe non solo la mancata riapertura delle scuole superiori, ma la probabilità non remota che vengano chiuse anche le scuole medie".

Per questo, il ritorno in classe deve essere associato alla vaccinazione del personale scolastico, da fare "il prima possibile" e nell'ambito della "campagna vaccinale che è partita nei giorni scorsi- sostiene Piccinini- crediamo che la Regione debba fare tutto ciò che è di propria competenza perché ciò accada, magari facendosi portavoce di un'iniziativa che vada in questa direzione anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni in modo da concretizzare quanto prima questa richiesta. La scuola deve poter ripartire in totale sicurezza e vaccinare al più presto studenti, docenti e personale scolastico e' l'unico modo affinché ciò accada", insiste la consigliera M5s. (San/ Dire)