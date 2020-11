Incendio alla materna di Monterenzio: taglio del nastro per i nuovi locali che ospitano gli alunni

Questa mattina i 62 bambini che frequentavano la scuola materna di Monterenzio sono tornati in classe: sono stati infatti inaugurati i locali che per qualche tempo ospitranno i piccolo alunni, rimasti senza struttura dopo un incendio.

Dopo aver fatto lezioni nel parco, con l'arrivo del freddo non era più possibile far stare diverse ore i bambini all'aperto, e l'amministrazione ha dovuto trovare una soluzione: per evitare l'utilizzo di container, sono stati adeguati i locali che ospitavano l'Emporio di danza Gabusi, e oggi gli alunni sono rientrati a scuola, dopo settimane di stop.

"Siamo molto contenti della soluzione trovata - spiega a Bologan Today il sindaco Mantovani - L'importante per tutti noi era trovare un luogo idoneo alla ripresa delle lezioni".