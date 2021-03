Scuola, Merola: "Lavoriamo per recupero educativo in estate"

Il Comune di Bologna è già al lavoro per far sì che l'estate possa servire ad un "recupero educativo" e "di socialità" in favore dei ragazzi costretti a rimanere a casa per la chiusura delle scuole, causa Covid. Lo afferma il sindaco Virginio Merola, intervistato da RaiNews24.

Con le lezioni in frequenza sospese "è molto importante, ci stiamo lavorando, che le persone che fanno servizi essenziali possano comunque avere una risposta dai nostri servizi, questo è già previsto, ma è altrettanto importante -sottolinea Merola- ragionare adesso su come affrontare la ripresa, perché bisogna recuperare il tempo perduto in termini di educazione dei nostri ragazzi e quindi l'estate non può essere solo di svago".

Di quest'ultimo "tutti abbiamo estremo bisogno, però i nostri ragazzi -continua il sindaco- hanno bisogno di recuperare socialità, quindi come l'anno scorso stiamo programmando servizi estivi, che non siano solo luoghi di socialità, molto importante, ma anche di recupero educativo". Dunque "usiamo questo tempo, sapendo -ribadisce Merola- che abbiamo chiuso non perché la scuola non sta a cuore a tutti ma perché ci sono questi dati, purtroppo, di pandemia".

Tra perdurare dell'emergenza e rinvio delle amministrative, intanto, lo stesso Merola dovrà rinunciare all'estate di svago che forse aveva immaginato alla fine di dieci anni di mandato: "La farò frequentando le scuole con i ragazzi. Ci divertiamo", dice il sindaco. (Pam/ Dire)