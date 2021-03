Il Ministro Patrizio Bianchi lancia il Patto per l’Istruzione e la Formazione: "Scuola motore di sviluppo per uscire dalla pandemia"

Un “Patto per l’Istruzione e la Formazione” per mettere la scuola al centro del Paese, per farne il motore dello sviluppo e dell’eguaglianza sociale. Lo ha proposto il Ministro dell’Istruzione, Professor Patrizio Bianchi, che oggi ha incontrato i Sindacati sia a livello confederale che di comparto, come riporta in una nota lo stesso ministero.

“Dopo la firma del Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e della coesione sociale, dobbiamo riflettere non solo su misure d’urgenza, ma anche su una visione di cambiamento della nostra scuola”, ha sottolineato il Ministro Patrizio Bianchi, aprendo l’incontro. “Abbiamo di fronte un obbligo: fare in modo che la scuola torni ad essere il centro del Paese, un centro dinamico, un motore di sviluppo per uscire dalla pandemia, ma anche dalla stagnazione. Abbiamo di fronte un anno costituente, un anno in cui dobbiamo essere capaci di valorizzare al massimo la nostra scuola”.

"Il Patto avrà un ampio respiro - si legge nella nota - guardando sia a temi di stretta attualità, primo fra tutti, l’avvio ordinato ed efficiente del prossimo anno scolastico, ma anche ad una visione di scuola che, ha sottolineato il Ministro, “va costruita con l’aiuto di tutti. Sulla scuola dobbiamo mobilitare il Paese intero”.

Il Comune di Bologna, dal canto suo, sarebbe già al lavoro per far sì che l'estate possa servire ad un "recupero educativo" e "di socialità" in favore dei ragazzi costretti a rimanere a casa per la chiusura delle scuole, causa Covid. Lo afferma il sindaco Virginio Merola, intervistato da RaiNews24. Con le lezioni in frequenza sospese "è molto importante, ci stiamo lavorando, che le persone che fanno servizi essenziali possano comunque avere una risposta dai nostri servizi, questo è già previsto, ma è altrettanto importante -sottolinea Merola- ragionare adesso su come affrontare la ripresa, perché bisogna recuperare il tempo perduto in termini di educazione dei nostri ragazzi e quindi l'estate non può essere solo di svago".