Incendio alla materna di Monterenzio: i bambini tornano in classe, trovata una soluzione 'alternativa'

Lunedì 16 novembre i 62 bambini rimasti senza scuola dopo il secondo incendio che ha devastato la struttura a Monterenzio, torneranno in classe. Il Comune infatti, dopo alcune settimane, è riuscito a trovare una soluzione idonea e temporanea.

"Dopo una manifestazione di interesse abbiamo trovato uno spazio dove far andare i bambini - spiega a Bologna Today il sindaco Ivan Mantovani - Lo spazio è quello dell'Emporio Danza Gabusi, al centro del paese, dove adesso sono in corso gli ultimi lavori. E' bene sottolineare che in questo periodo, oltre a uno spazio che avesse i requisiti necessari per essere una scuola momentanea, abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia, che ha imposto altre rigide normative da seguire. Fortunatamente ora lo spazio è stato individuato, e in vista dell'inverno i bambini torneranno in classe".

Nella struttura sono in corso lavori non strutturali: interventi che servono a dividere in sezioni lo spazio, creando entrate e uscite in sicurezza. Per l'uso però, il Comune pagherà 2700 euro di affitto al mese: "L'ente si farà carico di questa spesa - incalza il sindaco - e poi ci rifaremo sull'assicurazione visto l'incendio dell'edificio. Per noi in questo momento era importante trovare un luogo adatto per la ripresa delle lezioni e ci siamo riusciti, evitando così di utilizzare possibili container".

Lunedì mattina, alle 8, suonerà di nuovo la campanella per i bambini a casa ormai da settimane. Momento al quale sarà presente anche Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.