Un polo montessoriano alla scuola pubblica: "A Bologna si parte con la secondaria"

"Nemo propheta in patria" si potrebbe dire contando le scuole con percorsi montessoriani nel mondo e in Italia. Persino la Cina ha diversi istituti che si fondano sugli studi dell'educatrice, pedagogista e filosofa Maria Montessori. Si contano circa 65 mila istituti nel mondo, di cui 4.500 negli Stati Uniti, 800 nel Regno Unito, oltre 1.000 in Germania. E da noi? Quasi 140 sparse per tutto lo Stivale. Quasi un paradosso. A Bologna però qualcosa si muove perchè dopo un anno di sperimentazione, alla materna e alla primaria di via Dante si va ad aggiongere anche la scuola secondaria, così come spiega il preside Agostino Tripaldi: "All’IC20 procede la costruzione di un polo Montessoriano nella scuola pubblica a Bologna. La sperimentazione di rilievo nazionale avviata quest’anno alle medie Rolandino de Passaggeri è infatti una novità rilevante che è stata avviata in collaborazione con l’istituto milanese Riccardo Massa insieme ad altri 22 istituti in Italia. In pratica da settembre 2022 la classe sarà ufficiale e a tempo pieno, servita anche dalla mensa comunale".

Il racconto di Tripaldi, affiancato dall'insegnante responsabile del progetto Cristina Venturi, avviene durante un evento-festa nel cortile della scuola Carducci di via Dante, dove sono stati presentati alcuni dei lavori svolti dalle classi Montessori nell’anno scolastico 2021-22: "Il percorso montessoriano si fonda su tre pilastri che sono l'ambiente (sia nel senso naturale che nel senso di spazio), i materiali di sviluppo e l'adulto come regista. La grande parola d'ordine è autonomia, in stretto legame con il concetto di responsabilità. Alla base del rapporto insegnanti/genitori una grande fiducia reciproca. A fine anno scolastico stiamo presentando i lavori fatti dai bambini, che hanno imparato a esporli e spiegarli". Una piccola libreria composta da manufatti impeccabili e dai temi svariati (ci sono anche approfondimenti sui Giardini Margherita - vedi foto), cartelloni incentrati sulla pace, mappe della nostra penisola scandite dalle eccellenze regionali, studiate e oggetto di ricerca. Le classi coinvolte coprono un’età scolare che va di 3 ai 13 anni, partendo dalla scuola materna e arrivando fino alle medie, in una prospettiva di continuità didattica del metodo Montessori che rappresenta un unicum nel panorama regionale e uno dei pochissimi progetti con un così ampio respiro a livello nazionale.

“Le maestre con titolo di differenziazione didattica per la scuola elementare sono una risorsa preziosa e sempre più ricercate – dice il prof. Tripaldi - per questo il nostro istituto insieme all’Opera Nazionale e alla coordinatrice della sezione Cristina Venturi, si sta adoperando per agevolare la formazione di nuove maestre e per motivare chi ha già il titolo a scegliere la nostra scuola come sede di insegnamento. La formazione coinvolge anche dieci docenti della scuola Rolandino che stanno completando un impegnativo percorso di studio e sperimentazione con l’Opera Nazionale Montessori”.

I genitori delle classi coinvolte sono felici di poter partecipare alla costruzione di questo nuovo polo montessoriano nella scuola pubblica a Bologna: "E' un segnale importante di attenzione per i nostri ragazzi così penalizzati dall’emergenza pandemica e una opportunità di ridare vigore alla scuola, il fondamento educativo sul quale costruire una società coesa e pacifica in piena coerenza con il messaggio e l’eredità di Maria Montessori" spiegano dalla scuola.