Scuola Bologna, scattano altre due occupazioni al Tanari e alle Pacinotti

Solo la settimana scorsa era toccato al liceo Righi e alle Rubbiani, questa volta sono gli studenti del Manfredi-Tanari e del Crescenzi-Pacinotti-Sirani a entrare in agitazione.

Non si ferma l'ondata di autogestioni ed occupazioni in città. Questa mattina ai cancelli del Tanari gli studenti si sono presentati in massa ma invece delle lezioni è scattata l'occupazione. Anche al Crescenzi-Pacinotti-Sirani, dopo una settimana dove si sono susseguite voci di una agitazione, a seguito di una breve riunione fuori dai cancelli gli studenti hanno deciso di fare il passo.

"I motivi che hanno mosso quest'occupazione -si legge sul profilo Facebook di Scuole in lotta Bologna- partono dall'assenza di un reale investimento sul plesso, che portano ad esserci infiltrazioni d'acqua e difficoltà nel vivere l'ambiente scolastico tranquillamente, arrivando fino alla necessità di dire basta all'alternanza mortifera e sfruttatrice, che nei tecnici e nei professionali è motore di una riproduzione indiscriminata di un modello di scuola che non ci rispetta, non ci appartiene".

Un'onda lunga, quella delle occupazioni, che iniziò già alla fine di gennaio, e che nel tempo ha coinvolto sia licei che istituti tecnici, sia in centro che in periferia. A febbraio e marzo, sono state diverse le scuole occupate a Bologna in provincia: dal liceo Galvani, poi il Fermi, il Minghetti e l'istituto Belluzzi Fioravanti.