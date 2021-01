Sciopero generale, in Piazza Maggiore ancora proteste del mondo della scuola

Nella giornata di sciopero generale, proclamata dal SICobas e SlaiCobas, nel quadro dell'Assemblea dei lavoratori combattivi, in una ventina di città scendono in piazza anche studenti e personale scolastico perr chiedere maggiore sicurezza con l'aumento degli spazi scolastici, l'assunzione del personale docente per cancellare le classi pollaio, trasporto pubblico sicuro e gratuito e per un tracciamento dei contagi implementando un sistema efficace tamponi gratuiti per professori e studenti.

A Bologna l'appuntamento è alle ore 10.30, in piazza Maggiore. Gli studenti denunciano una didattica a distanza fatta senza dispositivi, un metodo di insegnamento ormai strutturale e diventato "l'ennesima barriera classista per il diritto allo studio che gli studenti delle classi popolari e delle periferie devono affrontare per portare a termine gli studi", scrivono i Cobas nel comunicato. In piazza anche gli studenti, per "rivendicare un futuro diverso per la scuola pubblica e per conquistare una riapertura delle scuole pero' in sicurezza", scrivono ancora gli organizzatori dell'iniziativa. Le rivendicazioni dello sciopero generale per i lavoratori sono: lavorare in condizioni di reale sicurezza attraverso nuovi protocolli anti Covid-19 sui posti di lavoro, rinnovo dei CCNL scaduti, no ai licenziamenti, riduzione dell'orario di lavoro a parita' di salario, salario garantito per i disoccupati, abrogazione dei decreti sicurezza, permessi di soggiorno senza ricatti per i lavoratori immigrati, contro discriminazione di genere, nuovo piano di edilizia scolastica, sistema sanitario nazionale pubblico realmente gratuito ed accessibile, finanziare queste misure attraverso un "milion tax" del 10% sul 10% piu' ricco della popolazione.

Le manifestazioni avverranno nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Gli appuntamenti si svolgeranno a Roma (ore 10, Piramide); Torino (ore 10, piazza Solferino); Milano (ore 9, Regione Nuova); Imperia (ore 9.30, piazza Roma); Napoli (ore 9.30, piazza mercato); Bologna (ore 10.30, piazza Maggiore); Gorizia (ore 8, piazza Cesare Battisti); Parma (ore 8.30, Barriera Bixio); Pinerolo (ore 9, centro studi via dei Rochis); Siena (ore 9, piazza San Domenico); Catania (ore 10, piazza Montessori); Ascoli Piceno (ore 9.30 piazza del Popolo); Bari (ore 17, piazza Umberto); Padova (ore 9, piazzale della stazione); Cosenza (ore 9 provveditorato via Montagna); Taranto (ore 9, piazzale della vittoria); Reggio Emilia (ore 9.30 provveditorato via Mazzin); Legnano (ore 12, Liceo Cotta). (dire)