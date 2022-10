Scuole aperte al pomeriggio, Sgb punge: "Sì, pagando meno gli educatori"

L'apertura pomeridiana delle scuole sarà gestita da "manovalanza a basso costo" dove "la professionalità e le competenze degli educatori ed educatrici vengono ancora una volta sfruttate e ignorate".

Ne è convinto il sindacato Sgb, che in una nota stronca il recente bando da 100mila euro annunciato dalla giunta Lepore per cercare di fare fronte, soprattutto nella fascia delle scuole secondarie, al dilagare del fenomeno delle baby gang e ad aggregazioni di giovani in generale che possono sfociare in comportamenti violenti.

Il bando in questione però, appunta il sindacato, è "aperto a cooperative e associazioni". Insomma "si dà un altro pezzo dei servizi in mano alle cooperative nelle scuole pubbliche", che per Sgb rappresenta "la realtà degli appalti nei servizi scolastici pubblici" dove a farla da padrone è "una manovalanza a basso costo dove la professionalità e le competenze vengono ancora una volta sfruttate e ignorate".

Il sindacato chiede "da un anno l’apertura di un tavolo che ragioni sull’enorme spesa di soldi pubblici per gli appalti dei servizi scolastici, sulla possibilità di internalizzare tali servizi mettendo gli educatori, figura prevista nel contratto degli enti locali, di lavorare con dignità di salario e qualità del servizio che ad oggi non è garantita a causa dello sfruttamento perpetuato".