Covid, altri due positivi nelle scuole tra Anzola e Bologna

Altri due bambini positivi al coronavirus nelle nostre scuole. Uno ad Anzola e uno a Bologna, entrambi sintomatici e frequentanti le elementari. Lo comunica il dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl spiegando che "il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei due Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 45 le persone coinvolte tra le due classi".

Da quanto si apprende, il primo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Primaria “Caduti per la Libertà” ad Anzola dell’Emilia e l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 25 settembre. Il secondo caso, sintomatico, frequenta la Scuola Primaria Cesana, a Bologna, e anche per lui l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 25 settembre.

Gli altri casi recenti nelle scuole bolognesi

Nella stessa scuola di Anzola, venerdì scorso era stato diagnosticato un altro caso mentre ieri è risultato positivo, con conseguente isolamento dei contatti stretti, uno studente del Liceo Minghetti.

In generale, i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in regione sono 103 e l’età media dei nuovi positivi è 35 anni. Il numero dei ricoveri resta stabile e rispetto a ieri c'è solo un nuovo ricovero, non in terapia intensiva. I nuovi guariti invece sono un centinaio.