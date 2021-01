Scuola, rischio alto in regione: superiori in presenza al 50% fino al 6 febbraio

Restano al 50% le lezioni in presenza alle superiori in Emilia-Romagna. Almeno fino al prossimo 6 febbraio. Perché il livello di rischio legato all'andamento dei contagi rimane "alto" e non si devono "inficiare gli auspicabili effetti positivi" delle limitazioni anti-Covid. Lo comunica l'Ufficio scolastico in accordo con la Regione e le Prefetture, dopo uno scambio avvenuto ieri con la direttrice generale della sanità in viale Aldo Moro, Kiriakoula Petropulacos.

Vasari: Stop, rischio alto

La Regione, spiega infatti in una nota inviata a tutte le scuole il numero uno dell'Usr, Stefano Versari, "ha trasmesso elementi di conoscenza riguardo l'andamento dell'epidemia Covid-19. Nello specifico, dalla valutazione del rischio, tenendo in considerazione anche indicatori quali l'incremento dei focolai e la ricomparsa di focolai nelle strutture residenziali, deriva una classificazione complessiva del rischio alta".

Questo parere tecnico, precisa Versari, "considera che solo il mantenimento rigoroso delle misure di mitigazione può contribuire a evitare un rapido aumento del numero dei casi nelle prossime settimane e che il ritorno alla didattica in presenza al 50% nelle scuole superiori di secondo grado dal 18 gennaio deve rispondere al medesimo principio di rigorosa applicazione delle misure di sicurezza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Solo metà gli studenti in classe fino al 6 febbraio

La Regione invita quindi l'Usr e le scuole a "osservare un atteggiamento di massima prudenza almeno fino a tutta la prima settimana di febbraio, per non inficiare gli auspicabili effetti positivi che le misure di mitigazione previste dovrebbero portare". Per questo, e appunto "in ragione dei principi di ragionevolezza, prudenza e congruenza territoriale", insieme al governatore Stefano Bonaccini e alla Prefettura di Bologna, che coordina gli enti rappresentanti dello Stato a livello regionale, "si è convenuto opportuno che da lunedì 25 gennaio e fino a sabato 6 febbraio le lezioni degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado proseguano garantendo l'attività didattica in presenza al 50% - afferma Versari - in attuazione di quanto definito dai piani operativi precedentemente predisposti dalle Prefetture e secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti".