Scuola, 969 classi in quarantena: oltre 13mila persone tra studenti e personale

Il numero di studenti in quarantena è salito al 2,1% del totale, quello del personale allo 0,63%. Lo rivela la rilevazione diffusa dalla Regione Emilia-Romagna, effettuata dal 3 al 16 gennaio 2022.

Sono 969 le classi in quarantena, nella 18a settimana di rilevazione, dal giorno 10 al 16 gennaio, nella precedente erano 67: 122 nella fascia 0-3 anni, 286 3-6anni, 340 nella scuola primaria, 67 nella scuola secondaria di primo grado, 154 nella scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 13.133 studenti e 395 tra il personale.

Oggi, 18 gennaio, sono 17.977 i nuovi casi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna, come comunica la Regione nell'aggiornamento quotidiano. Purtroppo si registrano 40 decessi in regione, 4 dei quali nel Bolognese (tre a Imola). Stabili i ricoveri.