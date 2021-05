Scuola: "Ripartirà a settembre 100% in presenza, nuovo protocollo per la maturità"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I ragazzi sono stati pazientissimi, ma dobbiamo continuare a seguire le regole". Lo ha detto il vicedirettore generale ufficio scolastico regionale, Bruno di Palma, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna di sensibilizzazione rivolta a ragazzi e ragazze, "Ripariamo in sicurezza" che vede protagonisti i campioni di basket della Virtus e della Fortiutudo.

"La scuola ripartirà al 100% in sicurezza, ci sono i protocolli e tutti gli strumenti. Sono stati stanziati altri 350 milioni di euro nel decreto sostegni bis, ovviamento il vaccino è assolutamente indispensabile" anche per i più giovani.

"Per gli esami di maturità è stato fatto un nuovo protocollo di intesa per permettere le prove in presenza".