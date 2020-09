Questione aule al Majorana, la Regione convoca la scuola

I problemi organizzativi dell’Istituto Ettore Majorana di San Lazzaro di Savena, saranno al centro di una riunione convocata dall’assessore regionale alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale Paola Salomoni, lunedì 7 settembre presso l’assessorato in viale Aldo Moro.

“Stiamo concentrando tutti i nostri sforzi affinché la ripartenza della scuola, anche in un anno difficile come questo, si svolga nelle migliori condizioni possibili. È un impegno per noi prioritario – sottolinea l’assessore regionale-. A fronte delle problematiche segnalate dalle famiglie, dai ragazzi e dalla stessa dirigenza scolastica dell’Istituto Majorana, abbiamo ritenuto utile avviare un momento di confronto tra tutte le parti interessate, nell’auspicio che possano venire proposte utili a garantire un anno scolastico sereno e proficuo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All’incontro parteciperanno Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente dell’Ufficio V Ambito territoriale di Bologna dell’Ufficio scolastico regionale, Daniele Ruscigno, consigliere delegato metropolitano con deleghe alla Scuola, istruzione, formazione, edilizia scolastica e Sergio Pagani, dirigente scolastico dll’ Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana”.