Scuole riaperte, fra spauracchio Dad e nuove regole: "Stare in classe è un privilegio. Nei brutti sogni dei bimbi c'è il covid"

Genitori contenti della scuola in presenza, insegnanti e presidi in costante contatto con le famiglie, bambini che tollerano l'uso della mascherina ma patiscono le limitazioni del contatto fisico e spesso, fanno sogni e scrivono temi in cui l'esperienza del virus emerge pesantemente: "Questi bimbi sono la generazione covid e parlano di vaccini e tamponi anche se questo gergo medico non dovrebbe riguardarli - il pensiero di una mamma che ha appena fatto entrare la figlia alle scuole elementari (le Giosuè Carducci di via Dante ndr) - Vogliono venire a scuola e non ne possono più di stare davanti a uno schermo: siamo molto felici che siano state riaperte e fra ingressi e uscite contigentati e regole sui contagi siamo abbastanza sereni".

Questo il clima che si respira davanti agli istituti in questi giorni appesantiti dal numero di contagi: non c'è ansia, un po' di preoccupazione per il personale che manca e che potrebbe assentarsi, ma con piena fiducia nel sistema. Alcuni, fra mamme e papà, parlano di vaccinazioni, ipotizzando anche di usufruire del servizio mobile che dal 12 gennaio è in Piazza Maggiore con un camper per vaccinare on the road ogni pomeriggio (dalle 15.00 alle 19.00) le fasce dai 5 ai 20 anni.

"Il dialogo e le comunicazioni con i genitori sono sempre aperti e abbiamo riaperto dopo le vacanze di Natale senza particolari paure nè grandi assenti, nonostante la contagiosità della variante Omicron del virus - spiega Licia Giuliani, vicepreside delle medie Rolandino de' Passeggeri di via Pascoli - ma vediamo giorno per giorno. Osserviamo e facciamo tutto quello che va fatto. Anche i ragazzi sono bravi e rispettano le regole, indossando senza problemi anche le mascherine FFP2. La cosa che forse soffrono maggiormente è il distanziamento nei momenti ludici al di fuori dalle lezioni, perchè devono evitare quel contatto fisico che in tempi non sospetti farebbe parte della loro socialità". Anche qui quando suona la campanella le classi scendono a scaglioni, con una differita di 5 minuti blocco per blocco, evitando quindi gli assembramenti.

"La didattica digitale integrata - sottolinea Giuliani - è consentita solo ai ragazzi che sono positivi o che con una persona positiva hanno avuto un contatto stretto. Ci sono stati dei casi in cui per timori leciti in questo momento di numeri in salita dei genitori abbiano chiesto di poterla applicare, ma se non ci si trova nelle condizioni citate, la presenza va garantita".

"Abbiamo capito (genitori e bimbi) che la scuola è un privilegio" - una mamma delle Elementari Carducci

"Mio figlio ha scritto un tema nel quale raccontava il periodo del lockdown ed è da questo che abbiamo la conferma di quanto il vissuto degli ultimi due anni abbia pesato nonostante la grande adattabilità dei bambini. E ci sono anche gli incubi: 'Mamma ho sognato di essere positivo' mi ha detto l'altro giorno".